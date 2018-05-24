Харьковские коммунальщики ремонтируют кровли многоэтажек

До полного завершения ремонта и сдачи объекта считанные дни. Это кровля многоэтажки 16-го дома по улице Шишковской, что в Киевском районе.
Сейчас свою часть работ выполняют жестянщики. Другая бригада, кровельщиков, приступила к восстановлению крыши в конце апреля. Констатируют, провели довольно большой фронт работ.
Александр Бондаренко, главный инженер КП «ХРБП»:
«Департаментом жилищного хозяйства был запланирован капитальный ремонт кровли. Здесь 340 метров квадратных. Был выполнен полный цикл работы капитального характера. Снято полностью старое рубероидное покрытие, которое полностью пришло в негодность в следствии эксплуатации. Выполнена новая стяжка с уклонами, всё, как этого требуют строительные нормы и правила. Сейчас идут работы по укреплению парапетов и примыканий».
Работы по капитальному восстановлению кровель – как мягких, так и шиферных – по городу сейчас в разгаре, добавляет Александр Бондаренко. В этом году силами предприятия коммунальщики отремонтируют не одну такую кровлю в пяти районах Харькова - Шевченковском, Киевском, Немышлянском, Слободском и Московском. Это по подсчетам специалистов более чем 30 000 квадратных метров нового покрытия.
Александр Бондаренко, главный инженер КП «ХРБП»:
«На первое полугодие этого года нашему предприятию поставлена задача отремонтировать 23 кровли мягких и 20 шиферных и металлических. На сегодняшний момент 5 шиферных и металлических кровель мы уже закончили. И 11 кровель в работе. 17 кровель мягких у нас сейчас в работе. И вот эта первая, которую мы будем предъявлять заказчику буквально через 2-3 дня».
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание провести его в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Жаркая, облачная погода ожидает харьковчан. Днем синоптики обещают кратковременные дожди с грозой, градом диаметром 6-19 мм, шквалами до 15-24 м/с.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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