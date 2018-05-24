24.05.2018 19:17

Харьковские коммунальщики ремонтируют кровли многоэтажек

До полного завершения ремонта и сдачи объекта считанные дни. Это кровля многоэтажки 16-го дома по улице Шишковской, что в Киевском районе.



// Городской Дозор

Сейчас свою часть работ выполняют жестянщики. Другая бригада, кровельщиков, приступила к восстановлению крыши в конце апреля. Констатируют, провели довольно большой фронт работ.



Александр Бондаренко, главный инженер КП «ХРБП»:

«Департаментом жилищного хозяйства был запланирован капитальный ремонт кровли. Здесь 340 метров квадратных. Был выполнен полный цикл работы капитального характера. Снято полностью старое рубероидное покрытие, которое полностью пришло в негодность в следствии эксплуатации. Выполнена новая стяжка с уклонами, всё, как этого требуют строительные нормы и правила. Сейчас идут работы по укреплению парапетов и примыканий».



Работы по капитальному восстановлению кровель – как мягких, так и шиферных – по городу сейчас в разгаре, добавляет Александр Бондаренко. В этом году силами предприятия коммунальщики отремонтируют не одну такую кровлю в пяти районах Харькова - Шевченковском, Киевском, Немышлянском, Слободском и Московском. Это по подсчетам специалистов более чем 30 000 квадратных метров нового покрытия.



Александр Бондаренко, главный инженер КП «ХРБП»:

«На первое полугодие этого года нашему предприятию поставлена задача отремонтировать 23 кровли мягких и 20 шиферных и металлических. На сегодняшний момент 5 шиферных и металлических кровель мы уже закончили. И 11 кровель в работе. 17 кровель мягких у нас сейчас в работе. И вот эта первая, которую мы будем предъявлять заказчику буквально через 2-3 дня».