25.05.2018 10:03

Где в Харькове не будет воды 25 мая. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 25 мая, временно отсутствует водоснабжение.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.



Так, в Индустриальном районе, на ул. Фасадной, воды не будет до 17:00.

В Киевском районе, на ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №8, стояк), в пер. 1-м Лесопарковском, 1 (п. №3, стояк), воду дадут до 17:00; на ул. Пушкинской, 26, ул. Омской, - до 20:00.

В Московском районе, на пр. Тракторостроителей, 89 (п. №1, стояк), ул. Гарибальди, 2 (стояк), пр. Юбилейном, 36-а (п. №9, стояк), ремонтные работы планируют завершить до 20:00.

В Слободском районе, на ул. Державинской, 2 (п. №8, стояк), водоснабжение восстановят до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Чеботарской, 42 (п. №1, стояк), подачу воды возобновят до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Тургеневской, в пер. Тургеневском, на ул. Клочковской, 61/63, в пер. Рогатинском, 5, 17, 19, воды не будет до 18:00; на ул. Клочковской, 16, ул. Победоносной, 21, 23, по проезду Роганскому, на пр. Независимости, 1 (п. №4, стояк), - до 20:00.