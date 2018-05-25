На Горизонте и в поселке Докучаева сутки не будет воды

С 8:00 30 мая до 8:00 31 мая будет прекращено водоснабжение абонентов в части Индустриального района.
Отключение связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей.
Временно воды не будет в пос. Докучаева, пос. Докучаевское, м/р «Горизонт-1», «Горизонт-2», м/р №759, №759-а, №761, Роганском промузле.
Водоснабжение микрорайона Шарикового будет осуществляться с пониженным давлением.
Со списком адресов можно ознакомиться здесь.
Старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов. А вот комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда.
Пятница, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно облачной, температура немного снизится. Днем, возможно, пройдет дождь, но он закончится еще до наступления вечера.
В 2000 году в Париже был основан Европейский день соседства, который отмечается в последнюю пятницу мая.
влажн.:
давл.:
ветер: