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25.05.2018  18:32   

На Горизонте и в поселке Докучаева сутки не будет воды

С 8:00 30 мая до 8:00 31 мая будет прекращено водоснабжение абонентов в части Индустриального района.


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Отключение связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей.

Временно воды не будет в пос. Докучаева, пос. Докучаевское, м/р «Горизонт-1», «Горизонт-2», м/р №759, №759-а, №761, Роганском промузле.

Водоснабжение микрорайона Шарикового будет осуществляться  с пониженным давлением.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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