25.05.2018 18:32

На Горизонте и в поселке Докучаева сутки не будет воды

С 8:00 30 мая до 8:00 31 мая будет прекращено водоснабжение абонентов в части Индустриального района.



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Отключение связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей.

Временно воды не будет в пос. Докучаева, пос. Докучаевское, м/р «Горизонт-1», «Горизонт-2», м/р №759, №759-а, №761, Роганском промузле.



Водоснабжение микрорайона Шарикового будет осуществляться с пониженным давлением.



Со списком адресов можно ознакомиться здесь.