29.05.2018 16:57

На Старой Салтовке делают новую дорогу

Сегодня по улице Тюринской может проехать разве что только многотонная спецтехника – гусеничная и катки. Проезд для маршруток и автомобилей закрыт. Дорожники продолжают восстановление асфальтового покрытия.



// Городской Дозор

На качество покрытия на участке от Московского проспекта до улицы Веринской было очень много нареканий от автолюбителей. Сплошные ямы и наплывы.



За восстановление полотна коммунальщики взялись комплексно.



Михаил Микитчук, мастер КП «Дорремстрой»:

«Уложено более 1 600 тонн асфальтобетонной смеси. До этого были произведены все подготовительные работы – снят старый слой асфальтобетона, который пришёл в негодность. Восстановлена вся ливневая канализация. И на данный момент укладываем первый слой асфальта. В прошлом году был сделан участок от улицы Веринской до улицы Академика Павлова».



Теперь, добавляет Михаил Микитчук, жалоб от автовладельцев на покрытие по этой дорожной артерии не будет минимум 10 лет. Все сделано по стандартам и нормам. Впереди у дорожников – новые объекты. Говорят, работа по асфальтированию дорог по Харькову не прекращается ни на день.



Михаил Микитчук, мастер КП «Дорремстрой»:

«На данный момент происходит срез старого асфальтобетона по улице Гвардейцев Широнинцев, на участке от улицы Механизаторской до проспекта Юбилейного. И в ближайшее время там будет уложен новый слой асфальтобетона. Этот участок длиной в километр, на нём будет уложено порядка 1 500 тонн асфальтобетона. Если будет необходимость в полном перекрытии движения, об этом будет сообщено дополнительно».