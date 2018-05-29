Главная Новости ЖКХ Красный, желтый, сиреневый: на улице Дудинской высадили яркие клумбы
29.05.2018  17:30   

Красный, желтый, сиреневый: на улице Дудинской высадили яркие клумбы

Они словно частицы солнца посреди мегаполиса. Ярко-желтые, красные, белые и фиолетовые. Такое цветочное многообразие озеленители соединили на клумбах вдоль проезжей части по улице Дудинской в Новобаварском районе.


// Городской Дозор

Наталья Алиева: начальник участка №2 КП «Харьковблагоустройство» Новобаварского района:
«Здесь находится четыре клумбы. Одна очень большая – 40 квадратных метров, вторая – 30 квадратов, еще две по 12 квадратных метров. Высадили мы на них 12 000 цветов. Это сальвия разных цветов – белая, красная, желтая, сиреневая. И тагетис желтый».

За такой цветочной красотой, что будет радовать горожан и гостей Харькова в течение всего лета, добавляет Наталья Алиева, нужен ежедневный уход. Хороший полив и прополка. Чем каждое утро озеленители и занимаются.

Однако такая красота, жалуются коммунальщики, не всем угодна. Говорят, некоторые не любуются клумбами, а вредят.

Наталья Алиева, начальник участка №2 КП «Харьковблагоустройство» Новобаварского района:
«Харьковчанам очень нравится. Все, кто проходили, говорили: «Спасибо за ваш труд». Но есть и хулиганы, которые воруют. На ближайших участках и здесь в основном тагетис выдергивают и выбрасывают. У нас есть еще такие палисадники, где росли пионы. Посрезали пионы, ну видимо, кому-то нужно было на подарок (улыбается). Просто хочется сказать таким людям, что нужно уважать труд, ежедневный и непосильный, который мы сюда вкладываем. Любите природу. Мы создаем красоту для нашего любимого района, который мы любим, как и наш Харьков!»

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Тэги:  благоустройство, клумба, озеленители, харьков
 
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