29.05.2018 17:50

Акваторию и территорию Удянского гидропарка очистили от мусора

Акваторию Удянского гидропарка, одного из крупных водоемов на территории Новобаварского района, заполонили дайверы. В руках у каждого большой мусорный мешок. Они ныряли не в поисках сокровищ, у них была другая, более ответственная миссия. Очистка дна прибрежной зоны от всего того хлама, что выбрасывают в воду недобросовестные отдыхающие.



// Городской Дозор

Тарас Карнаух, дайвер:

«Кастрюли, очки, бутылки, старые таблички, доски, чего только нет там под водой. Хотя, говорят, что чисто под водой, но мусора все равно хватает. Чисто там, где не сорят... Мы не можем убрать все водоемы и всю акваторию даже этого маленького водохранилища. Поэтому люди, берегите природу - не сорите!»



Сергей Кравченко, дайвер:

«Результат положительный в том, что мусора не настолько много, как мы ожидали. Спасибо за это харьковчанам и всем отдыхающим, что берегут природу все-таки. Основная опасность в том, что здесь очень много мертвых молюсков, колотые ракушки, которые могут повредить ноги. Убрать их всех мы не можем, потому что уйдут старые - прийдут новые».



В то время, когда дайверы чистили дно водоема, коммунальщики развернули в гидропарке свой фронт работ. Окрасочно-кронировочно-уборочный. Дворники обновили детские площадки и беседки, покрасили их. Зеленстроевцы убирали ветки, озеленители покосили траву на полянах вдоль берега. Другая группа участников своеобразного субботника убрала мусор на прилегающей территории.



Татьяна Цибульник, глава администрации Новобаварского района:

«Хочется обратиться к отдыхающим, которые приезжают сюда в праздничные и выходные дни. Давайте докажем Украине, что Харьков действительно европейский, чистый и комфортный город для проживания. Здесь обустроены контейнерные площадки, установлены урны. Хочется, чтобы после отдыха люди уехали, убрав за собой мусор. Потому что приедут другие люди с детками, чтобы никто этого не видел, не отдыхал в мусоре. Новобаварский район и весь Харьков - за чистоту!»