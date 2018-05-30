Где в Харькове не будет воды 30 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. 12 Апреля, 5 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 30.05.18 г.
Киевский район:
въезд Беспаловский (ч/с), ул. Тахиаташская (ч/с), ул. Металлургическая (ч/с), въезд Красный (ч/с), пер. Беспаловский (ч/с), пер. Остроградский (ч/с), ул. Бондаренковская (ч/с), ул. Липецкая (ч/с), пер. Герасимовский (ч/с), ул. Снежковская (ч/с), ул. Гидропарковая (Милиционера) (ч/с), ул. Продольная, 1-а (п. №1, стояк), пр. Академика Курчатова, 8 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 30.05.18 г.
Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 63 (п. №7, стояк) до 20:00 30.05.18 г.
Основянский район:
ул. Кооперативная, 18/20 (п. №1, стояк) до 20:00 30.05.18 г.
Холодногорский район:
пер. Чередниченковский, 7 (п. №7, стояк) до 20:00 30.05.18 г.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 16, пр. Победы, 76 (п. №3, стояк), ул. Новгородская, 6 (п. №4, спаренный стояк), пр. Независимости (Правды), 1 (п. №4, стояк), пр. Победы, 66 (п. №2) до 20:00 30.05.18 г.; ул. Архитекторов, 30 (п. №3, стояк) до 20:00 31.05.18 г.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
влажн.:
давл.:
ветер: