30.05.2018 16:15

157 тысячам семей Харьковщины автоматически пересчитают субсидии

Хозяева еще 176 тысяч домовладений должны обратиться в органы соцзащиты населения с новым заявлением, чтобы подтвердить право на помощь государства.



// ХОГА

Об изменениях в правилах назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, внесенных Постановлением Кабинета министров №329, рассказал в ходе брифинга 30 мая директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага.

По его данным, автоматически субсидии будут пересчитаны 157 тыс. семей области.

«Это граждане, у которых нет недавно купленных предметов роскоши, новых автомобилей (до 5 лет), в составе семей которых нет трудоспособных лиц, декларирующих нулевые доходы», - уточнил Юрий Шпарага.

Новое заявление и декларацию нужно подать арендаторам жилья, внутренне перемещенным лицам, семьям, которым субсидия была назначена по решению комиссии - не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц. Также за назначением субсидии нужно обратиться семьям, в которых произошли изменения в составе семьи в течение года, и тем гражданам, которые имеют более чем двухмесячную задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Всего, по подсчетам департамента соцзащиты, на Харьковщине около 176 тыс. таких семей.

Кроме того, постановлением Кабмина предусмотрены условия, при которых с 1 мая этого года субсидия не будет назначаться.

«Субсидию не будут назначать, если площадь помещения превышает 120 кв. м для квартир и 200 кв. м - для индивидуального дома, или если кто-то из семьи имеет транспортное средство не старше 5 лет. Если в составе семьи есть неработающие лица трудоспособного возраста или граждане, которые выехали за границу более чем на 60 дней и при этом не декларируют доходы», - привел пример Юрий Шпарага.

Также постановлением определена социальная норма жилья, на которую можно получить субсидию, - 13,65 кв. м общей площади на одного человека и дополнительно 35,22 кв. м - на домохозяйство.

Еще одно новшество - семья должна декларировать доходы всех лиц (муж, жена, несовершеннолетние дети), даже тех, которые прописаны по другому адресу.

«Все эти изменения направлены на то, чтобы сделать государственную помощь более адресной. Правила ужесточились. Но при органах соцзащиты по-прежнему будут работать комиссии, в которые можно будет обращаться в спорных ситуациях. Каждый случай будет рассматриваться отдельно, и тот, кто действительно нуждается в помощи, обязательно ее получит», - подчеркнул директор Департамента соцзащиты ХОГА.

Следует учитывать и то, что теперь субсидия будет назначаться дважды в год (а не один, как раньше). В мае субсидия будет назначаться на неотапливаемый период (до сентября включительно), а в октябре - отопительный (до апреля включительно). При этом субсидии на приобретение сжиженного газа и твердого топлива назначаются, как и ранее, на календарный год.