30.05.2018 16:01

Замдиректора «Харьковзеленстроя» рассказал, кто портит цветочные скульптуры в Харькове

Коммунальщики создали на центральных улицах города инсталляции из цветов, однако часть из них уже повредили.



// Городской Дозор

Как сообщил заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь, в сквере Поэзии, возле памятников Николаю Гоголю и Александру Пушкину высадили бегонии, а ближе к памятнику Гоголю создали из зеленой альтернантеры чернильницу с пером. Над созданием композиции из почти 6 тыс. цветов трудилась целая команда профессионалов.

«Просто делать из металла - некрасиво, неуместно, поэтому создали фигуру из цветов. Работали люди, которые из металла делали форму, обшивали ее. Работали люди, которые делали специальную земляную смесь, наполняли форму, и в последнюю очередь работали те, кто украшал это все цветами. Каждый цветочек нужно сжать, вставить в формочку. Цветок высаживается один возле другого, потом лишнее выстригается, получается фигура. Это долгий процесс. Около двух недель создавали каркас из металла, около трех дней создавали инсталляцию, на посадке было задействовано человек пять. Работа очень трудоемкая. Люди вкладывали в нее душу», - рассказал Андрей Дронь, отметив, что инсталляцию уже повредили, вырвав часть «пера».

«Наверное, люди подошли, побуцали ногами, попробовали на прочность - можно ли сломать, вырвали кусочек пера. А это же цветок, если вы даже на него облокотитесь - он сломается», - сказал замдиректора предприятия.

Подобную цветочную композицию из зеленой альтернантеры - девушку с корзинкой - повредили и в сквере возле фонтана «Зеркальная струя».

«В народе ее прозвали ласково Фиона. Но опять же, всем хочется потрогать, обнять, облокотиться и сфотографироваться. Мы специально сделали подходы, обсыпали гравием, чтобы людям было удобно, чтобы не топтать газоны, чтобы человек подошел спокойно и сфотографировался стоя рядом. А сегодня у Фионы повредили лицо. Знаете, это как маленький ребенок - берет игрушку, и ему нужно узнать, почему она двигается, из чего она состоит. Видимо, здесь были великовозрастные дети», - прокомментировал случившееся Андрей Дронь.

На спуске Халтурина озеленители создали инсталляцию с метровыми и полутораметровыми бабочками из разноцветных петуний, альтернантеры, желтого тагетеса. Как отметил Андрей Дронь, их, к сожалению, уже тоже повредили.