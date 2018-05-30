Харьков украшают необычными цветочными инсталляциями

В городе уже высадили около 1 миллиона цветов и планируют высадить еще столько же.
Озеленители продолжают украшать Харьков. В частности, сегодня возле выхода из ст. м. «Университет» («стекляшка») открыли цветочную композицию с бабочкой, которая собирает нектар над цветником.
«Для композиции использовали альтернантеру зеленую, коричневую, тагетес, ахирантес. Раскрасили крылья радужной краской, у нее усики, ножки. Она прямо над лужайкой летит и нектар собирает. Получилось очень красиво», - рассказал сообщил заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь.
Также он сообщил, что вход в Центральный дворец бракосочетания теперь украшает не только композиция в виде букета невесты, созданная в прошлом году, но и пышное свадебное платье из разных цветов нежной палитры. За композицией сделана специальную подножка в несколько ступней, чтобы девушки могли стать и сфотографироваться.
«Платье» получилось пышное, красивое, еще и с бантиком. Для композиции использовали бегонию, альтернантеру, хлорофитум нежных оттенков», - отметил замдиректора предприятия.
Кроме того, озеленители завершают создание клумбы возле памятника казаку Харько, открыли первый цветник за памятником Тарасу Шевченко, высадили клумбы на пр. Гагарина и пр. Науки.
На склоне на Белгородском спуске установили композицию в виде двух тюбиков, из которых «вытекает» краска, и еще пять таких тюбиков, палитру и кисточки установили на склоне по Полтавскому Шляху. «Цветники сделали такие, будто краски разных цветов текут, перемешиваются», - пояснил Андрей Дронь.
Замдиректора «Харьковзеленстроя» подчеркнул, что в планах предприятия - украсить Харьков еще разными необычными цветочными инсталляциями. Главное, чтобы люди к ним бережно относились.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
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