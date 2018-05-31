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31.05.2018  10:04   

Где в Харькове не будет воды 31 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-б (п. №1, стояк) до 20:00 31.05.18 г.

Киевский район: 
въезд Беспаловский (ч/с), пр. Академика Курчатова, 8 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 31.05.18 г.

Московский район: 
ул. Валентиновская (Блюхера), 35/81, пр. Тракторостроителей, 83-б, 83-в, 83-г до 13:00 31.05.18 г.; пр. Тракторостроителей, 162-в (п. №3, стояк) до 17:00 31.05.18 г.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 38-д (п. №2, стояк) до 18:00 31.05.18 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №6) до 20:00 31.05.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Коростельская (ч/с) до 20:00 31.05.18 г.

Основянский район: 
ул. Кооперативная, 18/20 (п. №1, стояк) до 20:00 31.05.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Клочковская, 16, въезд Кузнецкий (ч/с), пр. Победы, 76 (п. №3, стояк), пр. Независимости (Правды), 1 (п. №4, стояк), пр. Победы, 71 (п. №1-6) до 20:00 31.05.18 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
 
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