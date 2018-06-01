01.06.2018 11:00

Где в Харькове не будет воды 1 июня. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 1 июня, временно отсутствует водоснабжение.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом водопроводных сетей.



Так, в Индустриальном районе, на ул. Библика, 1-б (п. №1, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.



В Киевском районе, на ул. Старошишковской, 6 (п. №4, стояк), воды не будет до 17:00; на ул. Лесопарковой, 4-а, - до 20:00.



В Московском районе, на ул. Валентиновской, 52 (п. №1, стояк), воду обещают включить до 17:00; на ул. Академика Павлова, 140, ул. Владислава Зубенко, 54 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 73-в (п. №1, стояк), - до 20:00.



В Немышлянском районе, на пр. Московском, 198/1 (п. №1), воду дадут до 17:00; на ул. Благодатной, ул. Краснодарской, 171-а, 171-б, - до 20:00.



В Основянском районе, на ул. Кооперативной, 18/20 (п. №1, стояк), водоснабжение возобновят до 17:00.



В Холодногорском районе, на ул. Большой Панасовской, 224, 226, 232, 234, ул. Волонтерской, 68-а (п. №1, стояк), воду дадут до 20:00.



В Шевченковском районе, на пр. Победы, 62-д (п. №1-6), воду обещают включить до 17:00; на пр. Победы, 56, 58, 60, 60-а, пр. Людвига Свободы, 35-а, 35-б, 39, 39-а, 39-б, 39-в, - до 19:00; на въезде Кузнецком, в пер. Дербентском, ул. Кузнецкой, ул. Алупкинской, ул. Береговой, пр. Победы, 76 (п. №3, стояк), пр. Независимости, 1 (п. №4, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №5, стояк), - до 20:00; на ул. Клочковской, 16, - до 20:00 2 июня.