04.06.2018 10:04

Где в Харькове не будет воды 4 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Сумская, 128-а; б-р Мира, 2 (п. №2), ул. Метростроителей, 40 (п. №2, стояк) до 20:00 04.06.18 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №7, стояк), 18-г (п. №1, стояк) до 20:00 04.06.18 г.

Немышлянский район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 161, 163, 165; ул. Ковтуна, 37 до 17:00 04.06.18 г.

Слободской район:

проезд Садовый, 20 (п. №1), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк), проезд Садовый, 12-а (п. №1) до 20:00 04.06.18 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 16, пр. Победы, 76 (п. №3, стояк), пр. Людвика Свободы, 35(п. №4, стояк), 35-а (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 31-а (п. №1, подъезд), ул. Новгородская, 22 (п. №1) до 20:00 04.06.18 г.