05.06.2018 10:05

Где в Харькове не будет воды 5 июня. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 5 июня, временно отсутствует водоснабжение.



city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом водопроводных сетей.



Так, в Московском районе, на пр. Юбилейном, 94 (п. №4, 5,6 стояк), водоснабжение планируют возобновить до 17:00; на ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №7, стояк), ул. Владислава Зубенко, 17 (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 140, 140-а, - до 20:00.



В Немышлянском районе, на пр. Московском, 254-в (п. №4, подъезд), ул. Амосова, 9-а (п. №2, стояк), воды не будет до 20:00.



В Новобаварском районе, на ул. Некрасова, Григоровском шоссе, 57 (п. №2), воду обещают включить до 17:00; на ул. Полтавский Шлях, 175 (п. №8, стояк), - до 20:00.



В Слободском районе, на проезде Садовом, 20 (п. №1, стояк), воду дадут до 20:00.



В Холодногорском районе, на ул. Золочевской, 14, 16, ул. Счастливой, 4 (п. №1), водоснабжение возобновят до 20:00.



В Шевченковском районе, на ул. 23 Августа, 6 (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 23 (п. №6, стояк), воды не будет до 20:00; на ул. Клочковской, 16, - до 20:00 6 июня.