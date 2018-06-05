В Харьковводоканале напомнили, за что лишают субсидии

Есть долг – нет субсидии. Такие незыблемые правила начисления субсидий.
Именно об этом напоминают в КП «Харьковводоканал». Ведь в последнее время абоненты предприятия стали чаще обращаться с вопросом пересмотра порядка начисления госпомощи. Однако на предприятии отмечают, что это невозможно.
«С 1 мая 2017 года постановлением Кабинета министров были внесены изменения в порядок и установлено, что если абоненты «Харьковводоканала» в том числе, как и любого другого коммунального предприятия, получают субсидию и наращивают долг, который составляет больше чем 2 месяца, лишаются права получения субсидии до полного погашения задолженности либо заключения договора о реструктуризации этого долга», – рассказал директор департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак.
На предприятии также напоминают, что все абоненты должны полностью оплачивать полученные услуги. А что до неиспользованных объемов субсидий, Кабмином установлен порядок их возврата.
«Если абонент «Харьководоканала» получает субсидию на протяжении календарного года либо только отопительного сезона, и за весь этот период субсидия, которую получил абонент, составила, для примера, 100 гривен, а услуги он получил, и нами за этот же период было выставлено платежей на 80 гривен, то автоматически за счет высокой субсидии у абонента на лицевом счете образуется переплата. Вот, если эта переплата образовалась в связи назначенной субсидией, она возвращается в бюджет», – объяснил Тарас Грущак.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
Небо будет ясным недолго: уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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