05.06.2018 18:32

В Харьковводоканале напомнили, за что лишают субсидии

Есть долг – нет субсидии. Такие незыблемые правила начисления субсидий.



// Цензор.НЕТ

Именно об этом напоминают в КП «Харьковводоканал». Ведь в последнее время абоненты предприятия стали чаще обращаться с вопросом пересмотра порядка начисления госпомощи. Однако на предприятии отмечают, что это невозможно.



«С 1 мая 2017 года постановлением Кабинета министров были внесены изменения в порядок и установлено, что если абоненты «Харьковводоканала» в том числе, как и любого другого коммунального предприятия, получают субсидию и наращивают долг, который составляет больше чем 2 месяца, лишаются права получения субсидии до полного погашения задолженности либо заключения договора о реструктуризации этого долга», – рассказал директор департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак.



На предприятии также напоминают, что все абоненты должны полностью оплачивать полученные услуги. А что до неиспользованных объемов субсидий, Кабмином установлен порядок их возврата.



«Если абонент «Харьководоканала» получает субсидию на протяжении календарного года либо только отопительного сезона, и за весь этот период субсидия, которую получил абонент, составила, для примера, 100 гривен, а услуги он получил, и нами за этот же период было выставлено платежей на 80 гривен, то автоматически за счет высокой субсидии у абонента на лицевом счете образуется переплата. Вот, если эта переплата образовалась в связи назначенной субсидией, она возвращается в бюджет», – объяснил Тарас Грущак.