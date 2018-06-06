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06.06.2018  10:06   

Где в Харькове не будет воды 6 июня. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 6 июня, временно отсутствует водоснабжение.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом водопроводных сетей.

Так, в Киевском районе, на ул. Астрономической, 35-а, водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

В Московском районе, на ул. Бучмы, 12 (п. №1-4, подъезд), воду должны дать до 17:00; на пр. Юбилейном, 68 (п. №6, стояк), - до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Свинаренко, 7 (п. №1, стояк), воды не будет до 17:00; на ул. Дудинской, 6 (п. №4), - до 20:00.

В Основянском районе, на ул. Достоевского, 22-б (п. №1, стояк), воду обещают включить до 20:00.

В Слободском районе, на ул. Танкопия, 14-а (п. №3, стояк), водоснабжение возобновят до 17:00; на ул. Державинской, 2 (п. №2, подъезд), бул. Жасминовом, 16 (п. №1, подъезд), - до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. 23 Августа, 6 (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №8, стояк), 23 (п. №6, стояк), воду должны дать до 20:00.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  вода, ремонт, харьков
 
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