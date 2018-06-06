06.06.2018 17:15

Город выделит 50 миллионов гривен на ремонт теплосетей

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 6 июня, провел совещание относительно подготовки города к отопительному сезону 2018-2019 годов.



// city.kharkov.ua

Совещание прошло с участием глав районов, директоров профильных департаментов и коммунальных предприятий.



Как сообщил Игорь Терехов, на ближайшую сессию городского совета будет вынесен вопрос о выделении КП «Харьковские тепловые сети» финансовой поддержки в размере 50 млн грн, которая будет направлена на подготовку теплосетей города к отопительному сезону.

«Мы видим, что сегодня цена на газ, которая существует и имеет тенденцию к повышению, совершенно нивелирует работу «Харьковских тепловых сетей». У предприятия нет финансовой возможности готовиться к отопительному сезону так, как это было в предыдущие годы», - отметил Игорь Терехов.



По его словам, также городская власть ведет переговоры с Мировым банком о выделении на эти цели кредитных средств. «Мы сегодня находимся в активной фазе переговоров с Мировым банком по поводу того, чтобы получить денежные средства на приобретение материалов, чтобы поменять изношенные участки магистральных трубопроводов ХТС. Речь идет о 94-й магистрали, на которой в конце отопительного сезона произошли порывы в нескольких местах. Сегодня на трубопроводе проводятся гидравлические испытания, по итогам которых будут определены слабые места, которые необходимо заменить», - сообщил Игорь Терехов.

По словам генерального директора КП «Харьковские тепловые сети» Сергея Андреева, на сегодняшний день в городе существует 41 проблемный объект - это жилые дома, в которых необходимо заменить изношенные участки транзитного трубопровода. Ремонтные работы планируется провести за счет кредитных средств (около 5 млн грн).



В ходе совещания Игорь Терехов также акцентировал внимание на кадровом дефиците коммунальных работников в городе.



«У нас огромный дефицит сварщиков и мастеров, потому что в существующий тариф включена и заработная плата рабочих - это 4800 гривен, и люди не хотят работать за такие деньги. Это очень серьезный вопрос, и город будет работать над тем, чтобы покрыть дефицит кадров», - подчеркнул Игорь Терехов.



Отметим, что сегодня в жилых домах города ведутся работы по проверке и ремонту систем центрального отопления, внутридомовых сетей горячего, холодного водоснабжения и водоотведения. Все работы по подготовке жилого фонда к отопительному сезону идут согласно графику.