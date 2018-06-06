В двух районах Харькова на сутки отключат воду: список адресов

С 8:00 13 июня до 8:00 14 июня будет прекращено водоснабжение абонентов в части Новобаварского и Холодногорского районов.
В этот период КП «Харьковводоканал» будет проводить планово-предупредительный ремонт водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период
На сутки будет прекращено водоснабжение абонентов в части Новобаварского района, ограниченной:
ул. Полтавский Шлях, железнодорожным полотном, пр. Любви Малой, пер. Ржевским, бульваром Профсоюзным, ул. Грушевского, Григоровским шоссе, железнодорожным полотном до ул. Полтавский Шлях.
Также будет прекращено водоснабжение абонентов в части Холодногорского района, ограниченной:
ул. Полтавский Шлях, территорией завода «Харпластмасс», ул. Золочевской, ул. Башкирской, ул. Муратова, проездом Лагерным, окружной дорогой, пос. Красный Октябрь, железнодорожным полотном до ул. Полтавский Шлях.
Список адресов, где отключат воду
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок, – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Температура снизится, но синоптики обещают ясную погоду. Днем осадков не ожидается.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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