07.06.2018 10:01

Где в Харькове не будет воды 7 июня. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 7 июня, временно отсутствует водоснабжение.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Мира, 2 (п. №2, подъезд), водоснабжение планируется восстановить до 20:00 8 июня.

В Киевском районе, на ул. Академика Проскуры, 3 (п. №2, стояк), воду должны дать до 17:00; на ул. Чайковского, 33-б (п. №3), - до 20:00.

В Московском районе, на пр. Юбилейном, 68 (п. №6, стояк), ул. Валентиновской, 58 (п. №3, стояк), воды не будет до 20:00.

В Немышлянском районе, на ул. Амосова, 5 (стояк), подачу воды возобновят до 17:00.

В Новобаварском районе, на ул. Некрасова, ул. Свинаренко, 5 (п. №2, стояк), 7 (п. №2, стояк), ул. Дудинской, 6 (п. №4, спаренный стояк), воду должны дать до 20:00.

В Основянском районе, на ул. Достоевского, 22-б (п. №1, стояк), воды не будет до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 16, ул. Рымарской, 1, 3/5, Бурсацком спуске, 2, 6, 8, ул. 23 Августа, 6 (п. №5, стояк), ул. Клочковской, 197 (п. №3, стояк), пр. Победы, 62-д (п. №4, стояк), ул. Юры Зойфера, 6 (подъезд), ул. 23 Августа, 48 (п. №8, стояк), ул. Клочковской, 101-а (п. №2), водоснабжение планируют восстановить до 20:00.