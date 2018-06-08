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08.06.2018  10:03   

Где в Харькове не будет воды 8 июня. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 8 июня, временно отсутствует водоснабжение.


// Харьковский горсовет

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Московском районе, на пр. Тракторостроителей, 85 (п. №4, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

В Немышлянском районе, на ул. Краснодарской, 171, 171-б, 171-г, 171-е, ул. Амосова, 5 (стояк), воды не будет до 17:00; на ул. Харьковских дивизий, 18 (п. №6, стояк), - до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Полтавский Шлях, 155-а (п. №1-2, стояк), воду обещают включить до 17:00; на ул. Свинаренко, 7 (п. №2, стояк), 14 (п. №1, стояк), ул. Дудинской, 6 (п. №4, стояк, спаренный стояк), ул. Некрасова, ул. Щигровской, - до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Полтавский Шлях, 152 (п. №2, подъезд), воду дадут до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 16, ул. 23 Августа, 2 (п. №2, стояк), 6 (п. №5, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №5, стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  вода, ремонт, харьков
 
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