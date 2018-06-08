08.06.2018 12:13

На улице Краснодарской ремонтируют водопроводную магистраль

Работники КП «Харьковводоканал» ведут ремонтно-восстановительные работы на водосетях по ул. Краснодарской, 171-е.



// city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 8 июня, заместитель генерального директора - директор комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков, на диспетчерский пункт предприятия в 21:42 7 июня поступила заявка по поводу течи водопроводной магистрали диаметром 400 мм по указанному адресу. По прибытию на место происшествия аварийные бригады «Харьковводоканала» оперативно локализовали повреждения.

«В результате намокания грунта произошло обрушение подпорной стены в районе жилого дома по улице Краснодарской, 171-е. В настоящее время на месте ведутся работы по ремонту водопроводной магистрали и восстановлению подпорной стенки», - отметил Владлен Волков.

На время проведения работ подвоз воды осуществляется автоцистернами предприятия.