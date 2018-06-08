08.06.2018 15:28

Депутатам горсовета устроили необычную экскурсию

Депутаты Харьковского городского совета ознакомились с работой очистных сооружений №2, что на Безлюдовке.



// Городской Дозор

«Первая реконструкция была проведена в 1935 году, – рассказал заместитель директора по очистных сооружений Комплекса «Харьковводоотведение» Юрий Шаталов. – Тогда были построены первые в Советском Союзе, в Украине, биофильтры рективного орошения, производительностью 7,5 м3 в сутки»



Такие объемы были более чем 80 лет назад. Сейчас же очистные сооружения № 2 в сутки пропускают более 150-ти тысяч кубометров стоков. Таким образом обслуживают 30% города.



Именно с истории началось ознакомление депутатов Харьковского городского совета с работой очистных сооружений №2.



Такие мероприятия являются важными для депутатов, подчеркнул секретарь Харьковского городского совета Александр Новак.



«Это полезное мероприятие, потому что депутаты непосредственно видят состояние дел на месте. Мы услышали комментарий специалистов, нам изложены те проблемы и те вопросы, над которыми надо работать. Я хочу сказать, что коммунальное предприятие имеет свою программу повышения эффективности работы канализационного хозяйства. Эта программа поддерживается городским советом. Эта программа предусматривает привлечение кредитных ресурсов Международного банка», – сказал Александр Новак.



И действительно, уже есть инвестиционный проект, отмечает руководство КП «Харьковводоканала», который начали реализовывать в Харькове. Он касается непосредственно реконструкции очистных сооружений – как Диканевских, так и Безлюдовских.



«Проект включает в себя полную реконструкцию очистных сооружений, начиная с первичной очистки, с грабельного отделения, песколовки. Биологическая очистка будет кардинально изменена, выполнена с учетом передовых достижений, передовых методов мировой очистки. Это внедрение методов нитри-денитрификации, которые позволяют углубленно чистить сточные воды от азота и фосфора. Тех веществ, которые являются сейчас наибольшими загрязнителями рек», – рассказал первый заместитель генерального директора КП «Харьковводоканал» Александр Коваленко.



Кроме этого, в рамках модернизации, отмечает Александр Коваленко, будет возведен комплекс, который позволит обеспечивать потребности очистных сооружений электроэнергией почти на 70%.



«Изюминкой этого проекта и самым основным компонентом является строительство комплекса по сбраживанию осадка, выработки из броженного осадка биогаза и получение из биогаза на когенерационных установках электроэнергии», – поделился первый заместитель гендиректора КП «Харьковводоканал».



На все эти работы планируется потратить 66 миллионов долларов, которые предоставит Международный банк реконструкции и развития. Договоренности у города уже есть.