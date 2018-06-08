08.06.2018 16:30

Харькову дают кредит на реконструкцию насосных станций водоканала

Немецкий банк «KfW» готов предоставить Харькову кредит на 52 миллиона евро



// city.kharkov.ua

Вопрос предоставления кредитных средств Харькову на обновление муниципальной инфраструктуры рассматривался на встрече первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова с представителями Немецкого банка развития «KfW».



Стороны обсудили возможности сотрудничества Харькова и «KfW» относительно реконструкции объектов КП «Харьковводоканал» и модернизации 60 школ и детсадов с применением энергоэффективных технологий.



Как сообщила руководитель отделения «KfW» в Восточной Европе Марион Книиш, банк готов выделить 52 млн евро кредитных средств и дополнительно 3 млн евро в виде гранта на комплексный проект «Реконструкция и реновация муниципальной инфраструктуры города Харькова». Это позволит реконструировать действующие насосные станции с заменой технически изношенных участков водопровода и распределяющих сетей (32 млн евро), а также провести реконструкцию 60 объектов бюджетной сферы с применением энергоэффективных технологий (16 млн евро). Еще 7 млн евро «KfW» планирует использовать на экспертные и консультативные услуги в рамках реализации проекта.



Как сообщили представители немецкого банка, кредит будет выдан на 30 лет под 2% годовых с 10-летним льготным периодом. Для предоставления кредита необходимы государственные гарантии. Подготовительная процедура до выдачи кредитных средств займет примерно один год.



Игорь Терехов отметил, что для города Харькова подобная финансовая помощь будет крайне важна.



«Для нас очень актуальным является проект по «Харьковводоканалу», ведь мы обязаны обеспечить Харьков стабильной системой водоснабжения. Именно техническое переоснащение старых насосных станций, установка современного оборудования позволит эффективно снабжать город водой в течение долгих лет. Также мы хотим оснастить новейшими энергосберегающими технологиями наши детские сады и школы. Для бюджета города это значительная сумма, поэтому мы заинтересованы реализовать этот проект с помощью наших европейских партнеров», - отметил Игорь Терехов.