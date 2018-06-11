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11.06.2018  12:43   

В части Новобаварского и Холодногорского районов временно не будет воды

В связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с 8:00 13 июня до 8:00 14 июня будет прекращено водоснабжение абонентов в части Новобаварского и Холодногорского районов.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Так, водоснабжение абонентов будет прекращено в части Новобаварского района, ограниченной следующей территорией: ул. Полтавский Шлях, железнодорожным полотном, пр. Любови Малой, пер. Ржевским, бул. Профсоюзным, ул. Грушевского, Григоровским шоссе, железнодорожным полотном до ул. Полтавский Шлях.

В части Холодногорского района, ограниченной территорией: ул. Полтавский Шлях, территорией завода «Харпластмасс», ул. Золочевской, ул. Башкирской, ул. Муратова, проездом Лагерным, окружной дорогой, пос. Красный Октябрь, железнодорожным полотном до ул. Полтавский Шлях.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  вода, ремонт, харьков
 
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