11.06.2018 19:02

Игорь Терехов: Харьков планирует участие в пилотном проекте по энергосбережению

Харьков продолжает работать в направлении введения энергоэффективности, в частности в учебных заведениях.



dozor.kharkov.ua

Сегодня состоялась встреча первого вице-мэра Игоря Терехова с представителями Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, которая и занимается внедрением энергосберегающих технологий, в том числе и в Харькове.

«По Харькову сегодня есть несколько компаний, которые хотят войти в пилотные проекты по сфере образования. Здесь указан перечень 49 объектов, это почти все школы, один УПК, именно по которым инвесторы, предварительно уже, спасибо конструктивной позиции Харьковского городского совета, управления образования и районов, и Департамента экономического. На сегодня были открыты объекты, проведен экспресс энергоаудит этих объектов», - рассказал представитель компании Алексей Корчмит.

Именно на этих объектах компании планируют ввести системы индивидуальных тепловых пунктов, то есть системы регулирования и мониторинга с онлайн диспетчеризацией, которая позволит экономить до 30% тепловой энергии. И такие новейшие технологии нужны городу, заметил первый вице-мэр Игорь Терехов, ведь это позволит уменьшить финансовую нагрузку на бюджет. Не должен тратиться городской бюджет и на установку оборудования.

«Заключается соответствующий договор между Харьковским городским советом и инвестором. В течении шести лет, инвестор эксплуатирует полностью тепловой пункт. Он обязан, по условиям договора, прежде всего, за свой счет поставить и оснастить новейшими зарубежными технологиями индивидуальный теплопункт, второе, эксплуатировать в течении года индивидуальный теплопункт и третье, что самое главное, это обеспечивать тепловой режим в согласовании с нормами», - объяснил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

После окончания срока договора, отмечает первый вице - мэр Игорь Терехов, тепловой пункт вместе с тем оборудованием, которое установил инвестор, перейдет в собственность города, без возврата. Городская власть видит в реализации этого проекта только выгоду.

«Мы снижаем потребление энергоносителей - это раз, второе - мы меньше платим, соответственно, по потребление энергоносителей, это два. Мы посчитали и видим, что для бюджета города Харькова есть целесообразность использования этих технологий», - рассказал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Сами объекты, которые выбраны для участия в этом проекте - это школы, которые имеют уже довольно устаревшую систему отопления.