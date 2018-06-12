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12.06.2018  10:04   

Где в Харькове не будет воды 12 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: 
ул. Леся Сердюка, 48/2 (п. №9, стояк) до 20:00 12.06.18 г.

Московский район: 
ул. Академика Павлова, 146 (п. №2, стояк) до 20:00 12.06.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Некрасова (ч/с); ул. Щигровская (ч/с); до 20:00 12.06.18 г.

Основянский район: 
пр. Гагарина, 62 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 12.06.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Игоря Муратова (Тинякова), 28 (п. №4) до 20:00 12.06.18 г.

Шевченковский район: 
ул. 23 Августа, 47 (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №5, стояк) до 17:00 12.06.18 г.; въезд Тринклера, 7 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 12.06.18 г.; ул. 23 Августа, 79 (п. №1, стояк) до 17:00 12.06.18 г.; пр. Победы, 68-б (п. №2, подъезд), ул. Клочковская, 16; до 20:00 12.06.18 г.

 

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
 
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