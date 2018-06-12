Где в Харькове не будет воды 12 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Леся Сердюка, 48/2 (п. №9, стояк) до 20:00 12.06.18 г.
Московский район:
ул. Академика Павлова, 146 (п. №2, стояк) до 20:00 12.06.18 г.
Новобаварский район:
ул. Некрасова (ч/с); ул. Щигровская (ч/с); до 20:00 12.06.18 г.
Основянский район:
пр. Гагарина, 62 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 12.06.18 г.
Холодногорский район:
ул. Игоря Муратова (Тинякова), 28 (п. №4) до 20:00 12.06.18 г.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 47 (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №5, стояк) до 17:00 12.06.18 г.; въезд Тринклера, 7 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 12.06.18 г.; ул. 23 Августа, 79 (п. №1, стояк) до 17:00 12.06.18 г.; пр. Победы, 68-б (п. №2, подъезд), ул. Клочковская, 16; до 20:00 12.06.18 г.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
влажн.:
давл.:
ветер: