12.06.2018 10:04

Где в Харькове не будет воды 12 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Леся Сердюка, 48/2 (п. №9, стояк) до 20:00 12.06.18 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова, 146 (п. №2, стояк) до 20:00 12.06.18 г.

Новобаварский район:

ул. Некрасова (ч/с); ул. Щигровская (ч/с); до 20:00 12.06.18 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 62 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 12.06.18 г.

Холодногорский район:

ул. Игоря Муратова (Тинякова), 28 (п. №4) до 20:00 12.06.18 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 47 (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №5, стояк) до 17:00 12.06.18 г.; въезд Тринклера, 7 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 12.06.18 г.; ул. 23 Августа, 79 (п. №1, стояк) до 17:00 12.06.18 г.; пр. Победы, 68-б (п. №2, подъезд), ул. Клочковская, 16; до 20:00 12.06.18 г.