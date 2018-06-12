12.06.2018 16:58

Дворники продолжают озеленять харьковские дворы

Нежно-белые, фиолетовые, розовые петунии и огненно-красные сальвии. Яркие краски, которыми можно наслаждаться часами. Во дворе по улице Новгородской, 8 появилась огромная круглая клумба из нескольких тысяч растений. Рядом – вазоны с цветами.



// Городской Дозор

Все это результат работы дворников и озеленителей, которые откликнулись на просьбу жителей двора и создали цветочные композиции.



«В Шевченковском районе с весны этого года уже высажено около 30 тысяч петуний, – расказала начальник филиала КП «Харьковблагоустройство» Шевченковского района Светлана Рыбникова. – Также силами дворовых рабочих была посеяна рассада тагетиса, мы её сейчас порассаживали и делаем клумбы собственными силами. Произведён завоз грунта, где-то 100 кубов. Выполнено благоустройство придомовых территорий, сделали 15 новых клумб».



Дворники в районе заботятся, чтобы красота начиналась уже у подъездов. Поэтому создают цветники из роз и других растений.



В этом году в Шевченковском районе планируют провести комплексное благоустройство 5 дворов, где находится 15 домов.



«В комплексное благоустройство входит выполнение новых клумб, устройство новых газонов, перед этим завоз чернозёма, кронировка деревьев. Установка декоративных элементов, ну и прочие работы по озеленению», – объясняет Светлана Рыбникова.



Однако, жалуются дворники, не всем красота и благоустройство благоугодно. Есть определенная категория горожан, что калечат все, на что коммунальщики тратят часы, а иногда и дни своей работы.



«Страдают жители города и, в первую очередь, мы как сотрудники жилищно-коммунального хозяйства. Мы делаем красоту, а её уничтожают. Этой ночью во дворе по проспекту Науки, 19-Б было украдено порядка 100 петуний. Просто выдраны с корнем, остались вазы пустые, – рассказала Светлана Рыбникова. – Хочется обратиться ко всем жителям Харькова, чтобы сохраняли ту красоту, которую мы уже сделали, а людей, которые занимают воровством, скажем так, нашей красоты, красоты нашего города просим этим не заниматься. Быть людьми! Быть жителями нашего города и нашей страны».