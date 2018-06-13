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13.06.2018  10:04   

Где в Харькове не будет воды 13 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: 
ул. Валентиновская (Блюхера), 13-б (п. №1, стояк), пр. Московский, 3 (стояк) до 20:00 13.06.18 г.

Московский район: 
ул. Гарибальди, 2 (стояк), ул. Героев Труда, 70 (стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 27 (п. №11, стояк) до 20:00 13.06.18 г.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36-а (п. №12, стояк) до 20:00 14.06.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Некрасова (ч/с), ул. Щигровская (ч/с) до 20:00 13.06.18 г.

Основянский район: 
пр. Гагарина, 62 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 13.06.18 г.

Слободской район: 
ул. Зерновая, 53 (п. №2, стояк), ул. Державинская, 2 (п. №4, подъезд) до 20:00 13.06.18 г.

Шевченковский район: 
пр. Победы, 70 (п. №7, стояк) до 17:00 13.06.18 г.; въезд Тринклера, 7 (п. №2, спаренный стояк), пр. Людвика Свободы, 46-б (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №7, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 79 (п. №1, стояк); пр. Победы, 72-г (п. №2, стояк); ул. Новгородская, 8, 10, 12, 18, 21, ул. Новгородская, 20 до 20:00 13.06.18 г.; ул. Клочковская, 16 до 20:00 14.06.18 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
 
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