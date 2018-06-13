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13.06.2018  14:01   

Игорь Терехов: Проблему транзитных магистралей мы успешно решим

В Харькове продолжаются работы по подготовке сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения к новому отопительному сезону.


// city.kharkov.ua

Ходу выполнения работ было посвящено совещание с с участием председателей районных администраций, директоров профильных департаментов и коммунальных предприятий, которое в горсовете провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Как сообщил первый вице-мэр, КП «Харьковские тепловые сети» уже получило 250 тыс. евро кредитных средств на ремонт изношенных участков транзитных трубопроводов в 41 жилом доме в Харькове.

«На следующей неделе будут подсчитаны объемы всех работ, будет закуплен весь необходимый материал, подрядчики приступят к ремонту трубопроводов, и проблему транзитных магистралей мы успешно решим», - подчеркнул Игорь Терехов.

По его словам, также масштабные ремонтные работы планируется провести на основных тепломагистралях города, на которых произошли порывы в конце прошлого отопительного сезона. Эти работы планируется выполнить за счет средств Мирового банка.

«Уже готова проектно-сметная документация. Мы стоим на пороге объявления тендеров и рассчитываем, что уже через два месяца коммунальщики выйдут на крупнейшие магистральные трубопроводы - 11-ю и 94-ю магистрали», - отметил Игорь Терехов.

Также он сообщил, что по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса из городского бюджета выделены средства на приобретение для «Харьковских теплосетей» новой техники, которую передадут в каждый район города. Это экскаваторы, самосвалы и спецтехника, которые будут задействованы в подготовке города к зиме.

Напомним, что в жилых домах сейчас ведутся работы по проверке и ремонту систем центрального отопления, внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения и водоотведения. Всего на сегодняшний день подготовлено около 30% внутридомовых сетей.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  терехов, отопительный сезон, харьков
 
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