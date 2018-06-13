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13.06.2018  17:00   

Как в Новобаварском районе коммунальщики ремонтируют подъезды

Последние штрихи перед сдачей объекта. В многоэтажке по улице Селянской, 24 бригада строителей завершает ремонтные работы.


// Городской Дозор

Состояние подъездов здесь было не из лучших, констатируют коммунальщики. Последний раз их обновляли достаточно давно. От штукатурки и краски почти ничего не осталось.

Теперь это в прошлом – на стенах спецпокрытие шагрень нежно персикового цвета. На лестнице обновленные и окрашены перила.

«По данному адресу ремонтные работы не производились более 20 лет, подъезды пришли в негодность. Люди обращались к Харьковскому городскому голове и к заместителю городского головы Игорю Терехову с просьбой о ремонте подъездов. В настоящее время производится ремонт 2-х подъездов, ремонты производятся вместе с ремонтами входных групп, остеклением. Сети провайдеров будут упорядочены. В процессе эксплуатации дома светильники и все осветительные приборы пришли в негодность, поэтому они будут все заменены на новые», – рассказал директор КП «Харьковспецстрой» Богдан Долина.

На первое полугодие этого года, добавляет Богдан Долина, силами КП будет отремонтировано 150 подъездов. В 107-ми работы уже завершены, в 10-ти – в процессе.

Коммунальщики жалуются, что не проходит и несколько дней после сдачи объекта, как их работу сводят на нет. В качестве примера, вот в этом подъезде в первую же ночь после ремонта было снято несколько новых светильников. Трижды коммунальщики вешали новые, и трижды осветительные приборы воровали.

«Очень неприятно, когда ту работу, которую мы проделываем при ремонте подъездов, просто уничтожают люди, живущие в этом же доме, делая какие-то надписи и снимая светильники. Давайте бережно относиться к нашим домам. Зачем уничтожать то, что сделано для вас?!», – говорит Богдан Долина.

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Тэги:  ремонт подъездов, харьков
 
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