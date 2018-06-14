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14.06.2018  10:04   

Где в Харькове не будет воды 14 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: 
ул. Героев Труда, 12 (п. №8, стояк) до 17:00 14.06.18 г.; ул. Астрономическая, 37, 39, 44-а, 44-б, 44-в; пр. Жуковского, 3, 5, 1 до 20:00 14.06.18 г.

Московский район: 
ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 20:00 14.06.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Некрасова (ч/с), ул. Щигровская (ч/с) до 20:00 14.06.18 г.

Основянский район: 
пр. Гагарина, 62 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 14.06.18 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 161 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 14.06.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №3), ул. Сергея Борзенко, 5 (п. №1) до 20:00 14.06.18 г.

Шевченковский район: 
пр. Победы, 70 (п. №7, стояк) до 17:00 14.06.18 г.; пр. Людвика Свободы, 46-б (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 67 (п. №3, стояк) до 20:00 14.06.18 г.; ул. 23 Августа, 79 (п. №1, стояк) до 17:00 14.06.18 г.; пр. Победы, 72-г (п. №2, стояк); ул. Клочковская, 16 до 20:00 14.06.18 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
 
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