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14.06.2018  18:08   

В центре города поселились добрые гномы

Дворники Киевского района Харькова благоустраивают дворы.


// Городской Дозор

Двор по улице Каразина, 13 поэтапно превращается из обычного в сказочный. В котором поселились добрые гномы и другие персонажи из детства.

Чтобы создать эту красоту на придомовой территории, дворники и озеленители вложили немало усилий. Результат работы уже наглядный.

«Весной ещё подрядная организация выполнила кронирование. Был заасфальтирован двор. Привезли 100 кубов земли, которые были распланированы, в дальнейшем посажено 150 кустарников, 10 деревьев. Высажено 8 000 многолетних и однолетних цветов, и дальше продолжаем их высаживать. Посеяна газонная трава, будет засеяно еще три газона», – рассказала рассказала начальник участка №2 Киевского филиала КП «Харьковблагоустройство» Нина Погорелова.

Кроме этого двора, данная бригада дворников и озеленителей занимается благоустройством соседних: по Каразина, 8, 17 и Гаршина, 6.

Однако, говорят, не всегда их кропотливый труд остается надолго. Больше всего страдают цветочные панно. Растения воруют или просто ломают.

«Большая просьба к владельцам домашних питомцев не выгуливать своих собак без поводка, – обращается Нина Погорелова. – Так как они разрушают клумбы, бойцовские собаки повреждают молодые деревья, кустарники. Давайте сохраним ту красоту, которую мы делаем для вас!»

«За двухмесячник «Зелёная весна» в Киевском районе высажено порядка 1 500 штук кустарников различных, 575 деревьев, многолетние и однолетние цветы - 36 875 штук. Но работы продолжаются и на сегодняшний день, поэтому ежедневно оно всё добавляется, – рассказала начальник Киевского филиала КП «Харьковблагоустройство» Валентина Кротова. – Наш район участвует в городском конкурсе по благоустройству и озеленению дворов. Мы в этом году готовим 5 дворов к комплексному благоустройству и 15 дворов, которые мы ещё хотим дополнительно озеленить, благоустроить. Постараемся, чтобы жители были довольны, и занять хорошее и достойное место!»

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Тэги:  благоустройство, высадка деревьев, клумбы, харьков
 
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