15.06.2018 10:25

Где в Харькове не будет воды 15 июня. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 15 июня, временно отсутствует водоснабжение.



// Горсовет

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом водопроводных сетей.



Так, в Киевском районе, на въезде 1-м Лазковском, ул. Астрономической, 37, 39, воды не будет до 20:00.



В Московском районе, на ул. Познанской, 6 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №4, стояк), ул. Академика Павлова, 140-г (п. №4, стояк), ул. Самсоновской, 39 (спаренный стояк), водоснабжение должны восстановить до 20:00.



В Немышлянском районе, на пр. Петра Григоренко, 5/1, воду дадут до 20:00.



В Новобаварском районе, на ул. Некрасова, ул. Щигровской, ул. Свинаренко, 7 (п. №1, стояк), подачу воды планируют возобновить до 20:00.



В Основянском районе, на пр. Гагарина, 62 (п. №2, спаренный стояк), ул. Южнопроектной, 18 (п. №3, стояк), воды не будет до 20:00.



В Слободском районе, на пр. Героев Сталинграда, 161 (п. №3, спаренный стояк), воду включат до 20:00.



В Холодногорском районе, на ул. Сергея Борзенко, 5 (п. №1, стояк), ул. Петра Болбочана, 48 (п. №4, стояк), водоснабжение восстановят до 20:00.



В Шевченковском районе, на ул. 23 Августа, 79 (п. №1, стояк), воды не будет до 17:00; на пр. Победы, 72-г (п. №2, стояк), ул. Клочковской, 16, - до 20:00.