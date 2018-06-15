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15.06.2018  12:48   

Новые эксккаваторы и самосвалы получили «Харьковские тепловые сети» (ФОТО)

Партия новой техники приобретена за счет средств городского бюджета и является частью программы по обновлению транспортного парка предприятия до 2020 года.


// city.kharkov.ua

Как сообщил главный инженер филиала транспорта КП «ХТС» Олег Зиновьев, были закуплены один колесный экскаватор JCB 145W и шесть экскаваторов-погрузчиков JCB 3CX, глубина копания которых составляет 5,5 м. Это позволяет проводить плановые и аварийные работы на любых теплотрассах в городе. Также филиал получил шесть самосвалов «Фотон» и два самосвала «МАЗ» большой вместимости, которые могут перевозить сыпучие материалы, отходы, оборудование.

«Наш автопарк довольно сильно устарел, большинство машин - 90-х годов выпуска. Поэтому новая техника усилит районные филиалы предприятия. Теперь работы можно будет производить быстрее и качественнее. В этом году ожидаем еще девять единиц аварийных машин для каждого районного филиала», - отметил Олег Зиновьев.

Новую технику сразу же удалось испытать в деле. Вчера на тепловой магистрали в районе ул. Ивана Камышева, 69 был обнаружен дефект. Как рассказал начальник Московского филиала КП «ХТС» Евгений Кауркин, новые экскаватор и самосвал отправили на производство земляных работ.

«Конечно, скорость работы значительно повысилась. Техника очень мобильная и производительная. Теперь мы сможем ускорить обратную засыпку и благоустройство мест разрытия», - отметил начальник филиала.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  хтс, техника, экскаватор, самосвал, харьков
 
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