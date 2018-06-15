15.06.2018 12:48

Новые эксккаваторы и самосвалы получили «Харьковские тепловые сети» (ФОТО)

Партия новой техники приобретена за счет средств городского бюджета и является частью программы по обновлению транспортного парка предприятия до 2020 года.



// city.kharkov.ua

Как сообщил главный инженер филиала транспорта КП «ХТС» Олег Зиновьев, были закуплены один колесный экскаватор JCB 145W и шесть экскаваторов-погрузчиков JCB 3CX, глубина копания которых составляет 5,5 м. Это позволяет проводить плановые и аварийные работы на любых теплотрассах в городе. Также филиал получил шесть самосвалов «Фотон» и два самосвала «МАЗ» большой вместимости, которые могут перевозить сыпучие материалы, отходы, оборудование.

«Наш автопарк довольно сильно устарел, большинство машин - 90-х годов выпуска. Поэтому новая техника усилит районные филиалы предприятия. Теперь работы можно будет производить быстрее и качественнее. В этом году ожидаем еще девять единиц аварийных машин для каждого районного филиала», - отметил Олег Зиновьев.



Новую технику сразу же удалось испытать в деле. Вчера на тепловой магистрали в районе ул. Ивана Камышева, 69 был обнаружен дефект. Как рассказал начальник Московского филиала КП «ХТС» Евгений Кауркин, новые экскаватор и самосвал отправили на производство земляных работ.



«Конечно, скорость работы значительно повысилась. Техника очень мобильная и производительная. Теперь мы сможем ускорить обратную засыпку и благоустройство мест разрытия», - отметил начальник филиала.