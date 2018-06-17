Где в Харькове не будет воды 17 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Свистуна (Северная), 7 (п. №4) до 17:00 17.06.18 г.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 23 (стояк), ул. Героев Труда, 48-д (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 8 (п. №5, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 9-а (п. №1, стояк) до 20:00 17.06.18 г.
Новобаварский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 6 (п. №1) до 17:00 17.06.18 г.
Основянский район:
ул. Южно-Проектная, 18 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 1 (п. №5, стояк) до 20:00 18.06.18 г.
Слободской район:
ул. Мухачева (Войкова), 15 до 17:00 17.06.18 г.; пр. Гагарина, 173-в (п. №1, стояк), ул. Полевая, 8 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №12, стояк), пр. Героев Сталинграда, 156 (п. №7, стояк) до 20:00 17.06.18 г.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 188/12(п. №2, стояк) до 20:00 17.06.18 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 67 (п. №6, стояк), пр. Победы, 61-б (п. №1, стояк), 74-г (п. №4), ул. 23 Августа, 75 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 51 (п. №1, стояк); пер. Шекспира, 7, ул. 23 Августа, 2, 2-а, 4, 6, 8 до 20:00 17.06.18 г.; ул. Клочковская, 16 до 20:00 18.06.18 г.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Результат порадует вас и даже может оказаться выше ожидаемого.
Жаркая погода ожидается в выходные в Харькове. Осадков синоптики не обещают.
Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине по многолетней традиции отмечают День медицинского работника.
влажн.:
давл.:
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