17.06.2018 10:04

Где в Харькове не будет воды 17 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Свистуна (Северная), 7 (п. №4) до 17:00 17.06.18 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 23 (стояк), ул. Героев Труда, 48-д (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 8 (п. №5, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 9-а (п. №1, стояк) до 20:00 17.06.18 г.

Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 6 (п. №1) до 17:00 17.06.18 г.

Основянский район:

ул. Южно-Проектная, 18 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 1 (п. №5, стояк) до 20:00 18.06.18 г.

Слободской район:

ул. Мухачева (Войкова), 15 до 17:00 17.06.18 г.; пр. Гагарина, 173-в (п. №1, стояк), ул. Полевая, 8 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №12, стояк), пр. Героев Сталинграда, 156 (п. №7, стояк) до 20:00 17.06.18 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 188/12(п. №2, стояк) до 20:00 17.06.18 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 67 (п. №6, стояк), пр. Победы, 61-б (п. №1, стояк), 74-г (п. №4), ул. 23 Августа, 75 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 51 (п. №1, стояк); пер. Шекспира, 7, ул. 23 Августа, 2, 2-а, 4, 6, 8 до 20:00 17.06.18 г.; ул. Клочковская, 16 до 20:00 18.06.18 г.