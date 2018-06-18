Где в Харькове не будет воды 18 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Александровский, 69-г (п. №1, стояк) до 17:00 18.06.18 г.
Киевский район:
ул. Девичья, 16 до 20:00 18.06.18 г.
Московский район:
ул. Героев Труда, 48-д (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 8 (п. №5, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 9-а (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №10, стояк) до 20:00 18.06.18 г.
Новобаварский район:
ул. Баркалова (Тельмана) (ч/с) до 17:00 18.06.18 г.; ул. Катаева, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 18.06.18 г.
Основянский район:
ул. Южно-Проектная, 18 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 1 (п. №5, стояк) до 20:00 18.06.18 г.
Слободской район:
пр. Гагарина, 173-в (п. №1, стояк), ул. Полевая, 8 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №12, стояк), пр. Гагарина, 49-а (п. №4), 205/1(п. №2) до 20:00 18.06.18 г.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 188/12 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 24-а (п. №1, стояк) до 20:00 18.06.18 г.
Шевченковский район:
ул. Балакирева (ч/с) до 17:00 18.06.18 г.; пр. Людвига Свободы, 42, 46-в, ул. Ахсарова, 13, 13-а, пр. Людвига Свободы, 40, 40-а, 40-б до 19:00 18.06.18 г.; ул. Клочковская, 16, пр. Победы, 67 (п. №6, стояк), пр. Победы, 61-б (п. №1, стояк), пр. Победы, 74-г (п. №4), ул. 23 Августа, 75 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №2, спаренный стояк), пр. Победы, 62-г (п. №6), ул. 23 Августа, 51 (п. №1, стояк) до 20:00 18.06.18 г.
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. И запомните: в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.
Облака, которые появятся днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Изначально День назывался Ride to Work Day – «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.
влажн.:
давл.:
ветер: