18.06.2018 17:00

В многоэтажке на Ощепкова коммунальщики делают еврокрышу

Ровное и качественное покрытие. Два слоя еврорубероида. Так теперь выглядит кровля многоэтажки по улице Ощепкова, 16/2, что в Немышлянском районе. Как минимум 15 лет эксплуатации гарантируют кровельщики на свою работу.



// Городской Дозор

А еще не так давно ситуация была иная. Слои старого рубероида уже не спасали жителей дома от осадков. Вода заходила под остатки покрытия и расходилась по всей поверхности.



«После проверки всех этих фактов было принято решение приступить к капитальному ремонту. И 15 мая мы приступили к работе, – рассказал главный инженер КП «ХРСП» Александр Бондаренко. – По плану мы должны закончить в июле этот дом, но мы нашли, изыскали резервы. Потому как кровля была в очень плохом состоянии. Чтобы не усугублять ситуацию жильцам этого дома, мы постарались. Нам ещё нужно 3-4 дня, и мы этот дом закончим».



По словам главного инженера, на данном участке полностью снимался весь многочисленный слой руберойда. Стяжка делалась по-новому, под уклоны. Также отремонтированы парапеты.



Коммунальщикам, добавляет Александр Бондаренко, нужно доработать еще несколько моментов. Закончить примыкания, обшить и утеплить блоки вентиляционных каналов. И уже после – сдача объекта.



«На сегодняшний день нашему предприятию поручено отремонтировать 23 мягких кровли и 21 шиферную. 11 кровель мягких и шиферных мы уже сделали, сдали заказчику. И сейчас у нас 25 кровель в работе, в стадии окончания. Планы у нас динамичные, поступают новые задачи, новые команды и мы их выполняем», – рассказал Александр Бондаренко.