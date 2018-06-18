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18.06.2018  17:44   

В «Харьковских тепловых сетях» прошло открытое обсуждение повышения тарифов (ФОТО)

Открытое обсуждение, посвященное повышению тарифов на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения, прошло сегодня, 18 июня, в КП «Харьковские тепловые сети».


// city.kharkov.ua

В нем приняли участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко, работники предприятия, харьковчане.

Как сообщил во время обсуждения заместитель генерального директора КП «ХТС» Дмитрий Щербак, основной причиной повышения тарифов на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения является увеличение стоимости электроэнергии, холодной воды, газа, уровня минимальной заработной платы.

«У нас большие кадровые проблемы. За два последних года отток людей рабочих специальностей составил 20%, или 700 человек. Нам просто необходимо повышать зарплату, чтобы она была конкурентной среди других коммунальных предприятий. Также мы вынуждены платить по новым тарифам за электроэнергию, газ и воду, а где получить деньги? Единственный источник - тариф для потребителей», - отметил Дмитрий Щербак.

По его словам, в сложившихся условиях предприятие предлагает повысить тарифы на централизованное отопление и централизованное горячее водоснабжение для населения на 7,3%.

Предлагаемые КП «ХТС» тарифы будут переданы на утверждение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. На предприятии говорят, что комиссия примет свое решение минимум через три месяца, но рассчитывают, что это произойдет до начала отопительного сезона.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  теплосеть, тариф, харьков, встреча
 
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