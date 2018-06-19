19.06.2018 10:02

Где в Харькове не будет воды 19 июня. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 19 июня, временно отсутствует водоснабжение.



city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом водопроводных сетей.



Так, в Индустриальном районе, на ул. Роганской, 156 (п. №2, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.



В Киевском районе, на ул. Академика Проскуры, 8, ул. Дружбы Народов, 229 (п. №4-6), 231, воды не будет до 20:00.



В Московском районе, на ул. Бучмы, 8 (п. №5, стояк), пр. Тракторостроителей, 140-б (п. №2), 138-б,в, ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №6, стояк), воду обещают включить до 20:00; на ул. Валентиновской, 27-в, - до 22:00.



В Новобаварском районе, на ул. Катаева, 9 (п. №1, стояк), ул. Юрия Паращука, 13 (п. №1, стояк), воду дадут до 20:00.



В Основянском районе, на ул. Плехановской, 5 (п. №1, стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.



В Слободском районе, на пр. Гагарина, 173-в (п. №1, стояк), ул. Киргизской, 9-а (п. №3), воду включат до 20:00.



В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 16, ул. Деревянко, 3-а, 3-б, 3-в, 9, ул. Балакирева, пр. Науки, 64 (п. №5, стояк), воды не будет до 20:00.