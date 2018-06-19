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19.06.2018  18:03   

Коммунальщики благоустраивают дворы многоэтажек Салтовки

Чистота, зеленые газоны и повсюду цветы. Так в Московском районе выглядят два немалых по размеру двора по проспекту Тракторостроителей, 108-А, 110-А, 110-Б, 114-А и 114-Б после работы дворников и озеленителей.


// Городской Дозор

Эти придомовые территории попали в список, где коммунальщики в этом году приложат максимум усилий и проведут масштабные работы по озеленению и благоустройству.

Александра Петрук, начальник участка №5 КП «Харьковблагоустройство» Московского района:
«Общая площадь этих дворов достаточно большая – более 5 000 квадратных метров. Мы в этом году посадили здесь 20 кустов декоративных. Высадили около 25 деревьев. Также были высажены петунии в количестве 2 500 штук. Сальвий – 600 штук. Также был высажен тагетис в количестве 600 штук. Произвели санитарную обрезку деревьев, снос сухих и аварийных деревьев. Производим покос газонов в этих дворах по графику».

Также, добавляет Александра Петрук, во дворе по просьбе местных жителей установили элементы декора в виде сказочных персонажей и вазоны, в которые высадили цветы.

Чтобы полностью завершить все работы по благоустройству этих дворов, нужно время. Коммунальщики уверяют – результат будет того стоить. Как здесь, так и на других объектах района.

Ольга Семина, начальник филиала КП «Харьковблагоустройство» Московского района:
«В Московском районе проводится комплексное благоустройство на придомовой территории 50 жилых домов. На объектах благоустройства в этом году высадили 320 кустарников, 211 деревьев и 37 000 цветов. Кронировали 581 дерево и снесли 53 аварийных и сухих дерева. Работы на сегодняшний день также продолжаются по этим дворам. Большая и огромная просьба к жителям нашего города – бережно относиться к труду дворника и сохранять то, что мы сделали своими руками».

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Тэги:  благоустройство, харьков
 
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