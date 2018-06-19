19.06.2018 18:34

В харьковских дворах устанавливают современные спортплощадки

Современный бесплатный тренажерный зал под открытым небом. Теперь такой есть у жителей двора по Салтовскому шоссе, 139-В.



// Городской Дозор

Любители здорового образа жизни обратились к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу с просьбой установить площадку. Результат не заставил себя долго ждать.



Александр Третьяк, начальник участка по установке детских и спортивных площадок КП «ХРСП»

«Она (спортивная площадка. – прим. ред.) состоит из 6 тренажёров и многофункционального комплекса «Мультифитнесс станция». Я думаю, сейчас это один из современных комплексов. Так как во время тренировки на нем задействованы все группы мышц. Также его преимущество в том, что занятия происходят со своим весом, т. е. это предотвращает травмоопасность».



В этом году это уже 56 площадка из 200, что установили во дворах многоэтажек по городской программе. Все элементы как спортивного снаряжения, так и детских игровых комплексов имеют все необходимые сертификаты. Как качества, так и безопасности. Коммунальщики констатируют – все сделано из экологически чистых материалов.



Александр Третьяк, начальник участка по установке детских и спортивных площадок КП «ХРСП»:

«Из 200 комплектов установим 150 детских площадок и 50 спортивных. Также мы занимаемся содержанием этих детских и спортивных площадок. Планы по содержанию: нужно покрасить 5 400 элементов, выполнено – 2 900. И по ремонту: из 2 250 элементов выполнили 1 700. Поэтому впереди много работы, будем стараться достичь 100% выполнения плана».



Если нужен ремонт того или иного элемента, добавляет Александр Третьяк, то следует позвонить в городскую диспетчерскую службу «15-62». Сообщить свои контактные данные, адрес и то, что вышло из строя. Коммунальщики говорят, восстановят все в кратчайшие сроки.