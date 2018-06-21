21.06.2018 10:10

Где в Харькове не будет воды 21 июня. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 21 июня, временно отсутствует водоснабжение.



city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом водопроводных сетей.



Так, в Индустриальном районе, на ул. Библика, 1-а (п. №1,2, стояк), воды не будет до 19:00; на ул. Библика, 2-в (п. №3, стояк), - до 20:00.



В Киевском районе, на ул. Барабашова, 38-а, ул. Гиршмана, 14, 15/2, 17. 17-б, 18, 19, ул. Свободы, 20/13, ул. Алчевских, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/11, 10, 10/12, 14, 16, 18/22, водоснабжение планируется восстановить до 20:00.



В Московском районе, на ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №6, стояк), воду должны дать до 20:00.



В Немышлянском районе, на ул. Харьковских Дивизий, 17 (п. №1, стояк), воды не будет до 17:00.



В Новобаварском районе, на ул. Катаева, 9 (п. №1, спаренный стояк), подачу воды возобновят до 20:00.



В Основянском районе, на ул. Машинистов, 8-а (п. №2, стояк), воду должны включить до 20:00.



В Слободском районе, на ул. Ковтуна, 19 (п. №3), воды не будет до 17:00; в Садовом проезде, 3 (п. №10, стояк), на ул. Танкопия, 8-а (п. №5, стояк), - до 20:00.



В Холодногорском районе, на ул. Сергея Борзенко, 9/1, воду должны дать до 20:00.



В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 197 (п. №7, стояк), водоснабжение восстановят до 17:00; на ул. Клочковской, 16, - до 20:00; на ул. Бакулина, - до 20:00 22 июня.