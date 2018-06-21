В Харькове презентуют польско-украинский проект, направленный на повышение энергоэффективности в ОТГ

Пресс-завтрак состоится 22 июня в конференц-зале Харьковского центра развития местного самоуправления (г. Харьков, пер. Банный, 1).
Во время мероприятия состоится презентация экспертного проекта «Наша энергия - самодостаточная, энергичная громада», цель которого - помочь объединенным громадам Харьковщины повысить свою самодостаточность в сфере энергоэффективности.
Это совместный проект Польско-Украинской хозяйственной палаты, Польского фонда международной солидарности и Польского Государственного Агентства Энергосбережения. Проект финансируется за счет средств Программы «Поддержка демократии 2018» (часть программы сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Польша).
В мероприятии примет участие Президент Польско-украинской академии городов, представитель Польско-украинской торгово-промышленной палаты Дариуш Шимчих.
Начало пресс-завтрака - в 10-00.
Звезды обещают хороший день для того, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое, к чему вы шли последнее время.
Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Дневной максимум – 30 градусов тепла.
21 июня в 12 часов 7 минут наступит астрономическое лето.
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давл.:
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