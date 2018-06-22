22.06.2018 10:05

Где в Харькове не будет воды 22 июня. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 22 июня, временно отсутствует водоснабжение.



city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом водопроводных сетей.



Так, в Индустриальном районе, на бул. Грицевца, 6 (п. №2, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.



В Киевском районе, на ул. Барабашова, 38-а, воды не будет до 20:00.



В Московском районе, на ул. Гвардейцев Широнинцев, 54 (п. №1,2), воду обещают включить до 17:00; на ул. Халтурина, 52 (п. №4, стояк), ул. Академика Павлова, 140-г (п. №6, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 9-а (п. №6, стояк), 61-а (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенко, 33, ул. Валентиновской, 27-б (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 95 (п. №4, стояк), - до 20:00.



В Новобаварском районе, на ул. Катаева, 9 (п. №1, спаренный стояк), воду дадут до 20:00.



В Основянском районе, на ул. Машинистов, 8-а (п. №2, стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.



В Слободском районе, на пр. Героев Сталинграда, 136 (п. №3, стояк), воду должны включить до 20:00.



В Холодногорском районе, на ул. Волонтерской, 2-ж (п. №1, стояк), ул. Полтавский Шлях, 154 (п. №1), 152-а (п. №2, стояк), воды не будет до 20:00.



В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 191, 193, 193-а, 193-б, 195, 195-г, 195-д, 197, 197-а, 197-б, 197-в, 197-г, 199-в, 199-б, 199-г, 201, 201-а, воду обещают дать до 17:00; на ул. Клочковской, 16, ул. Бакулина, ул. 23 Августа, 6 (стояк), - до 20:00.