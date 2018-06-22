22.06.2018 13:58

У харьковских коммунальщиков – разгар ремонта мягких кровель

Они работают под лучами палящего солнца. Лето у харьковских коммунальщиков – разгар кровельных работ, особенно по ремонту мягких кровель.



// Городской Дозор

На крыше дома по улице Роганской, 9, работает строительная бригада. Покрытие на крыше этой пятиэтажки разрушилось полностью. Его пришлось демонтировать, сделали новую цементную стяжку. Теперь кровельщики укладывают два слоя новенького и качественного еврорубероида.

Богдан Долина, директор КП «Харьковспецстрой»:

«По данному адресу ремонт не проводился более 30 лет. Люди обратились на приёме к Харьковскому городскому голове. Было принято решение обследовать дом и поставить его в планы ремонтных работ. В ходе обследования выяснилось, что объём работ, который нужно произвести, довольно большой. Здесь порядка 900 квадратных метров только ремонта мягкой кровли. В процессе ремонта будет заменена вся водосточная система, все примыкания к оголовкам и сами оголовки. То есть полностью вся кровля здания будет обновлена».



К восстановлению дома городские коммунальщики подошли комплексно, добавляет Богдан Долина. Говорит, другие бригады занимаются восстановлением подъездов. Их здесь четыре. В трех работы почти заверешены – стены и потолок окрашены, заменены выбитые окна. Осталось отремонтировать освещение. Впереди обновление еще одного из 4-х подъездов. Такой комплексный подход применяется при работе и на всех других объектах по городу.



Богдан Долина, директор КП «Харьковспецстрой»:

«В планах предприятия на этот год порядка 90 капитальных ремонтов. Из них 29 кровель, из которых шиферных у нас 17 и мягких 12. В настоящий момент работы на 12 объектах уже окончены. На 7 объектах ведутся работы».



