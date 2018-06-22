22.06.2018 14:58

На Горизонте коммунальщики приводят в порядок дворы

Во дворе по бульвару Сергея Грицевца, 12 по плану – масштабная уборка. С покосом газонов, подрезкой декоративных кустарников, санитарной очисткой довольно большой придомовой территории, высадкой цветов и разбивкой новых клумб.



// Городской Дозор

Коммунальщики говорят, работают с душой, ведь иначе в их работе нельзя.



Юлия Криворучко, начальник участка №6 КП «Харьковблагоустройство» Индустриального района:

«Было сделано 4 новых клумбы, вазонов 15 штук установили. Это всё засеяно, засажено цветочной продукцией. Планируется ещё установка вазонов, а также высадка кустарников, высадка деревьев. Цветочной продукции высажено больше 10 000. Пересаживали очень много многолетних цветов. Несмотря на то, что наш микрорайон находится далеко от центра, мы стараемся, чтобы людям здесь было комфортно и удобно жить, чтобы люди выходили и радовались красоте, которую дворники наводят своими руками».



И эту красоту замечают местные жители. Ева Камардин в микрорайоне «Горизонт-2» живет уже 26 лет. С начала его застройки. Говорит, любит его за природу и тишину.



Ева Комардин, жительница Индустриального района:

«Уютно, когда выходишь на улицу, прямо душа радуется. Дворы чистые вообще. Не могу ничего сказать, дворники работают. Очень наш район нравится, нигде так не чисто, как у нас на районе».