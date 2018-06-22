22.06.2018 19:47

В Харькове к отопительному сезону подготовили около 40% жилых домов

В Харькове продолжается подготовка к новому отопительному сезону 2018-2019 гг.



// city.kharkov.ua

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов провел 22 июня в мэрии совещание, посвященное этому вопросу. В нем приняли участие главы районных администраций, директора профильных департаментов и коммунальных предприятий.

Как сообщили в ходе совещания, в жилых домах коммунальщики продолжают работы по проверке и ремонту систем центрального отопления, внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения и водоотведения. Уже около 40% жилого фонда города подготовлено к зиме, еще больше в процентном соотношении подготовлено объектов социальной сферы, медицинских учреждений, школ и детских садов.

Большое внимание коммунальные службы уделяют ремонту и замене изношенных сетей. Работы на крупных магистральных трубопроводах, на которых, в том числе, произошли порывы в конце прошлого отопительного сезона, планируется провести за счет средств Мирового банка.

«Завтра проведем совещание с представителями Мирового банка. Рассчитываем, что инвестиционная программа, которую мы разработали вместе с коммунальным предприятием «Харьковские тепловые сети», начнет свою реализацию. По итогам этого совещания будут внесены определенные корректировки в план подготовки, и начнется новый этап работ», - отметил Игорь Терехов.

Также, по его словам, утвержден график работ по подготовке к зиме подвижного состава электротранспорта, спецтехники. Предприятия готовят уборочную технику, заготавливают соль и песок.

«Заседания штабов по подготовке города к зиме проходят регулярно, в них принимают участие предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города Харькова. Сегодня все они работают по графику. Задания, которые были даны на прошлых заседаниях, выполняются, даются новые поручения: работа ведется большая - ремонтируем коммуникации, дороги, готовим жилой фонд», - подытожил Игорь Терехов.