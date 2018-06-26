Где в Харькове не будет воды 26 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Академика Павлова, 311 (п. №4, стояк), пер. 2-й Лесопарковский, 8 (п. №2) до 20:00 26.06.18 г.
Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44-в (п. №1) до 03:00 26.06.18 г.; ул. Академика Павлова, 140-в (п. №4, стояк), ул. Светлая, 21 (п. №2), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-б,14-в (п. №3), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №5) до 20:00 26.06.18 г.
Немышлянский район:
ул. Амосова, 56, ул. Олимпийская, 23 (п. №1, стояк) до 20:00 26.06.18 г.
Новобаварский район:
ул. Катаева, 13 (п. №4, стояк) до 20:00 26.06.18 г.
Основянский район:
Мерефянское шоссе, 32 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 26.06.18 г.
Слободской район:
ул. Киргизская, 12 (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 146 (п. №3, стояк) до 20:00 26.06.18 г.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 38 (п. №1, спаренный стояк), ул. Старицкого, 13 (п. №4, спаренный стояк), пр. Победы, 78-в (п. №2, стояк), пр. Победы, 62-д (п. №7, стояк) до 20:00 26.06.18 г.
День не склоняет к легкомысленности и способен наделить вас недюжинным упорством. Воспользуйтесь этим, чтобы расставить приоритеты и определить желанную для себя цель на ближайшее будущее.
Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
Если верить хроникам, то ровно 520 лет назад, 26 июня 1498 года, в Китае появилась первая зубная щетка.
влажн.:
давл.:
ветер: