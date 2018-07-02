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02.07.2018  10:49   

Где в Харькове не будет воды 1 июля. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 2 июля, временно прекращено водоснабжение.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом на водопроводных сетях.

Так, в Киевском районе, на ул. Сидора Ковпака, воды не будет до 17:00.

В Холодногорском районе, на ул. Сериковской, водоснабжение восстановят до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 16, ул. Бакулина (частный сектор), подачу воды планируют возобновить до 20:00.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  вода, ремонт, харьков
 
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