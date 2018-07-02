Где в Харькове не будет воды 1 июля. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 2 июля, временно прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом на водопроводных сетях.
Так, в Киевском районе, на ул. Сидора Ковпака, воды не будет до 17:00.
В Холодногорском районе, на ул. Сериковской, водоснабжение восстановят до 20:00.
В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 16, ул. Бакулина (частный сектор), подачу воды планируют возобновить до 20:00.
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
День будет облачным – с самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
2 июля отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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