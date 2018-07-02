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02.07.2018  16:29   

Центр Харькова на сутки останется без воды: список адресов

С 8:00 4 июля до 8:00 5 июля будет прекращено водоснабжение в части домов Шевченковского и Киевского районов.


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В это время КП Харьковводоканал» проведет планово-предупредительные работы на водопроводных сетях с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.

Воду отключат в части Шевченковского района, ограниченной:
– пер. Классическим, ул. Клочковской, территорией зоопарка, спуском Клочковским, ул. Клочковской, ул. Космической, пр. Науки, ул. Минской, ул. Саржинской, ул. Рязанской, ул. Минской, территорией ЦПКиО им. Горького, ул. Сумской до пер. Классического;

а также в части Киевского района, ограниченной:
– пер. Театральным, ул. Потебни, ул. Маршала Бажанова, ул. Куликовской, территорией НТУ «ХПИ», ул. Труфанова, спуском Веснина, пер. Стельмаха, 2-м въездом Строительным, 3-м въездом Челюскинцев, 1-м пер. Омским, 2-м пер. Омским, ул. Вологодской, ул. Тахиаташской, въездом Вологодским, ул. Вологодской, ул. Омской, ул. Пушкинской, территорией завода «ФЭД», ул. Сумской до пер. Театрального.

Список адресов, где не будет воды

Телефон для справок: 712-08-40.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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